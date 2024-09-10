В Хургаде ввели режим ЧС из-за нефтяных пятен в море

Утечка могла произойти на нефтяных месторождениях в Гебель-эз-Зейт.

Власти египетской Хургады ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности для пляжей — в море обнаружили нефтяные пятна. Министерство экологии приняло меры, чтобы предотвратить загрязнение побережья Красного моря. На курортах установили специальные надувные барьеры для остановки распространения нефти.

Офисные работники рассказали, что они подготовили средства для сбора нефтепродуктов и устранения последствий. Местные СМИ не уточнили, когда произошел этот экологический инцидент и насколько велика площадь его распространения. Однако гости отелей на севере Хургады не замечали следов загрязнения водой.

Днем 8 сентября дул северо-восточный ветер, который мог помешать распространению нефтяных пятен в южном направлении. Впрочем, это не первый случай — российские туристы уже жаловались на то, что после купания у них на теле оставались следы нефтепродуктов. Первоначально подозрительную жидкость заметили в районе Гебель-эз-Зейт в 70 километрах к северу от Хургады.

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Здесь находятся нефтяные месторождения и нефтеналивной терминал. Предполагается, что утечка произошла именно там. Экологи также не исключают возможность сброса нефтепродуктов или сырой нефти с проходящих судов и танкеров, так как через эти воды идет путь в Суэцкий канал.

Местные власти заявили, что специально сформированные команды изучают акваторию, определяя границы пятен и направление их движения. Чтобы определить источник утечки, были взяты образцы воды.

Ранее сообщалось, что у побережья популярного египетского курорта Шарм-эль-Шейх заметили большую длиннокрылую акулу, напугавшую отдыхающих.