В Индии бойцовые петухи зарезали двух мужчин

Погибшие получили смертельные травмы от острых шпор на ногах птиц.

В штате Андхра-Прадеш (Индия) петухи зарезали двоих мужчин, которые пришли на петушиные бои. Инцидент произошел в воскресенье, 15 января: по данным полиции, 20-летний Падма Рао привязывал острые шпоры к ногам бойцовых петухов, а 43-летний Ганде Суреш был простым зрителем.

Оба мужчины получили серьезные порезы ног и скончались от потери крови. Тела погибших отправили в больницы для вскрытия, а полиция приступила к расследованию инцидента.

Петушиные бои в Индии традиционно устраиваются на праздник Макара-санкранти, который отмечается в середине января. Верховный суд страны запретил эти жестокие игры, но они все равно проводятся во многих местах. В ходе петушиных боев к ногам птиц привязывают специальные острые шпоры, которыми они наносят друг другу удары. Бой идет до первого смертельного ранения или гибели одного из петухов.

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