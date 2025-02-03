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В Индии фермеры наряжаются медведями, чтобы отвадить обезьян

В Индии фермеры наряжаются медведями, чтобы отвадить обезьян

Фермер в деревне Дхаурахра в костюме медведя

Маскарад устраивают с целью спасти урожай.

Фермеры в индийском штате Уттар-Прадеш настолько устали от дерзости местных обезьян, что решили переодеваться в костюм медведя. Инициатива по спасению урожая от хитрых приматов была принята в деревне Дхаурахра, передает канал SWNS. 

Ситуация с наглыми обезьянами стала настолько серьёзной, что поставила под угрозу посевы горчицы, пшеницы, сахарного тростника и нута. Местные жители скооперировались, собрали деньги на костюм и теперь по очереди патрулируют поля в образе медведя.

Фото: Allan Hopkins / Flickr
На фото пример реального медведя-губача, который обитает в Индии

По словам фермеров, руководство деревни и лесничие предприятия на их жалобы никак не реагировали, поэтому дело пришлось брать в свои руки. Жители Дхаурахра говорят, что их креативность себя оправдала. Местные обезьяны пока не поняли обмана: испугавшись косолапого, они на время перестали опустошать урожай

Ранее мы рассказывали, что в США один мужчина тоже решить надеть на себя костюм медведя, но для менее благородных целей – он и его друзья пытались выманить деньги у страховой компании за Rolls-Royce, якобы испорченный медведем.

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