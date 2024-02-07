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В Индии голубя арестовали на восемь месяцев – его обвиняют в шпионаже в пользу Китая

Фото: Unsplash

На крыльях птицы были странные надписи на китайском языке.

В Индии голубя, заподозренного в шпионаже в пользу Китая, отпустили на свободу после восьми месяцев ареста. Птица со странными надписями на крыльях была поймана в мае 2023 года рядом с портом индийского города Мумбаи. Надписи были выполнены на китайском языке, поэтому голубя поместили «под арест» в ветклинику Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals (BSDPHA) для дальнейшего расследования.

Там птица провела восемь месяцев, после чего о ее судьбе узнали сотрудники индийского филиала организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») и обратились в полицию Мумбаи. После того, как разрешение от полицейских было получено, главный медицинский суперинтендант ветклиники BSDPHA, полковник в отставке доктор Б.Б. Кулкарни выпустил голубя на свободу.

Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.

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