В Индии хромой волк-людоед собрал новую стаю

Пятерых хищников заметили в мангровом саду на ферме.

Хромого волка-людоеда, который терроризировал жителей индийского штата Уттар-Прадеш, заметили среди новой стаи. Всего за несколько месяцев от нападения волков-людоедов погибло десять человек, большинство из которых были детьми. Пятерых хищников уже поймали, остался лишь хромой лидер стаи, который считается главным виновником этих нападений. Для его поимки привлечены 165 лесников, однако ему каждый раз удается уйти от преследования.

18 сентября хромого волка увидели в мангровом саду на ферме в пяти километрах от села Сисайа-Чурамани, наиболее пострадавшего от нападений. При этом на ферме волк находился вместе с четырьмя сородичами. Жители села утверждают, что хромой волк сумел восстановить свою стаю после предыдущих потерь. При этом, предположительно, неподалеку от села может быть волчье логово. Когда идет сильный дождь или разливаются реки, хищники покидают свое укрытие.

Представители департамента лесного хозяйства посетили ферму и обнаружили там волчьи следы. Но специалисты пока не могут точно сказать, принадлежат ли эти они хромому волку-людоеду.

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По одной версии, он мстит людям за то, что стал хромым по их вине. По другой — из-за своей хромоты волк вынужден охотиться на людей, так как не может поймать других животных. Между тем последней жертвой волков-людоедов стала трехлетняя девочка — хищники похитили ее третьего сентября. Также в начале сентября от нападений волков пострадали три взрослые женщины.

Ранее главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх впервые за 50 лет разрешил отстрел волков-людоедов на месте.