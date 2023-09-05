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В Индии корова напала на женщину и сломала ей ребра

Фото: Unsplash

Пострадавшую экстренно доставили в отделение реанимации.

В Индии агрессивная корова напала на 56-летнюю местную жительницу Варшу Панчал и нанесла ей серьезные травмы, включая переломы ребер. Все произошло в тот момент, когда женщина шла в храм: как только она поравнялась со стадом коров, одна из них напала на Панчал. В результате пострадавшая получила травмы лица, переломы ребер и травмы ног, а одно из ее легких оказалось сдавлено.

Панчал экстренно доставили в отделение реанимации одной из местных больниц. Между тем супруг Варши уже обратился с заявлением в полицию на владельца стада. Вскоре после этого хозяина агрессивной коровы нашли и привлекли в ответственности в соответствии с местным уголовным кодексом.

В свою очередь власти города, где произошел инцидент, организовали срочное совещание, после которого стали активно решать проблему свободно гуляющих животных.

Опасность коров для человека часто недооценивают: так, в Австралии именно коровы и лошади признаны самыми «смертоносными» зверями страны. Именно из-за них происходило больше всего смертельных случаев с участием людей (у акул, ядовитых пауков, змей и крокодилов и близко не такие показатели). 

В США коров тоже назвали среди самых опасных для человека животных. Они возглавили рейтинг после сравнения количества смертельных инцидентов с участием коров, пчел, собак, акул и других представителей фауны. 

Ранее сообщалось, что суд города Румбек (штат Лейкс, Южный Судан) приговорил к трем годам тюрьмы барана, который насмерть забодал пожилую женщину, несколько раз ударив ее рогами в грудь.

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