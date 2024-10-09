В Индии ликвидировали вожака стаи волков-людоедов

За несколько месяцев хищники растерзали десять человек в округе Бахрайч.

В штате Уттар-Прадеш (Индия) ликвидировали вожака стаи волков-людоедов, за несколько месяцев растерзавших десять человек. Стая из шести волков совершала нападения в округе Бахрайч. К 10 сентября пять хищников удалось поймать, но их хромой вожак оставался на свободе. Его искали более 160 лесничих, экипированных всем необходимым и оснащенных по последнему слову техники, но матерый волк всякий раз умудрялся скрываться.

В результате вожак попался не специалистам, а жителям села Тамачпур: селяне заметили волка, когда тот охотился на козу, и забили его до смерти. Некоторое время спустя представители Департамента лесного хозяйства изъяли тело животного для вскрытия — им предстоит подтвердить, что в Тамачпуре ликвидировали именно того волка, который терроризировал округу.

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«Много дней отряды нашего департамента пытались изловить последнего волка. Когда мы получили сигнал, что в деревне валяется труп животного, то немедленно выехали туда. Мы увидели лежащего там волка, тело которого было покрыто ранами. Возможно, что жители деревни или кто-то другой его убил. Мы проведем расследования. И только после расследования будет возможно сказать что-то еще», — отметил представитель департамента лесного хозяйства по округу Бахрайч Аджит Сингх.

Ранее сообщалось, что главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх впервые за 50 лет разрешил отстрел волков-людоедов на месте.