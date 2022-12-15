В Индии мужчина погиб в когтях тигра по пути в туалет

Дикий хищник также ранил еще двоих человек.

В деревне рядом с городом Сеони (штат Мадхья-Прадеш, Индия) тигр растерзал отправившегося в туалет мужчину и ранил еще двоих человек. Деревня, где произошла трагедия, находится в буферной зоне тигриного заповедника «Пенч».

Тигр напал на 55-летнего местного жителя Чунилалу Патла, когда тот направлялся в туалет. После этого дикий хищник устроил засаду в поле: он подкараулил и ранил еще двоих человек, которые были госпитализированы в окружную больницу.

Когда жители деревни узнали, что их земляк Патл погиб из-за нападения тигра, они устроили протест и обвинили чиновников в том, что те никак не защищают их от диких зверей. С палками и железными прутьями в руках недовольные индийцы повредили шесть автомобилей государственных служб и напали на ветеринара заповедника Акхилеша Мишру, который после этого попал в больницу.

Сегодня будущее больших кошек в подобных заповедниках Индии во многом зависит от того, удастся ли минимизировать конфликты между животными и местными жителями. Когда кошек становится больше, между ними увеличивается конкуренция за территорию заповедников. Поэтому тигры и леопарды все чаще забредают в селения и нападают на скот, а порой и на людей.

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Когда на место событий прибыли полицейские, протестующие заявили им, что тигр-людоед, вероятно, прячется где-то поблизости.

Ранее сообщалось, что в Индии слон насмерть затоптал женщину, а затем явился на ее похороны. Во время общего прощания с женщиной он вновь набросился на погибшую.