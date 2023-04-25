В Индии обезьяны убили маленькую девочку

Они сбросили булыжник на голову ребенку.

В Индии обезьяны убили камнем трехлетнюю девочку. Они бросили ребенку камень на голову, пишет Daily Mail.

Маленькая Девунури жила в деревне Катукури (штат Телангана), в окрестностях которой обитает много обезьян. Пока ребенок играл во дворе, макаки скакали по крыше дома, где лежало несколько крупных камней. Что случилось дальше, достоверно неизвестно: по одной из версий, животные случайно уронили булыжник вниз, по другой — бросили камень на голову девочки и убили ее.

Знакомые семьи рассказали журналистам, что Девунури недавно перенесла тяжелую операцию. Полгода назад она упала на нож и порезала шею — но родителям удалось довезти ее в больницу и спасти ей жизнь.

По данным СМИ, в последнее время в Индии участилось число нападений обезьян на людей. Это достигло того уровня, что власти уже рассматривают крайние меры борьбы с животными. К примеру, недавно появилась идея о разработке вакцины, которая будет стерилизовать обезьян. Так чиновники хотят сократить их популяцию.

Реклама