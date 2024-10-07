В Индии открыли охоту на леопарда-людоеда

Хищник растерзал семь человек в штате Раджастхан.

В штате Раджастхан (Индия) появился леопард, который начал нападать на людей. Его первой жертвой 18 сентября стала маленькая девочка, пасшая коз недалеко от города Удайпур. Позже этот же хищник убил еще шестерых человек, включая 55-летнюю Камлу Канвар, которую он атаковал утром 1 октября рядом с ее домом, когда она занималась делами по хозяйству.

Все это время рядом с леопардом находилось много домашних животных, но он выбирал для своих нападений исключительно людей. После того, как было зафиксировано семь инцидентов, Департамент лесного хозяйства принял решение начать охоту на людоеда. На помощь сотрудникам Департамента прибыли военнослужащие, полицейские и четыре профессиональных охотника.

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Леопарда попытаются усыпить, а если это не удастся, ловцам разрешено стрелять на поражение. В Департаменте лесного хозяйства полагают, что леопард может вернуться к месту своего последнего нападения. Чтобы поймать или уничтожить его, на крыше дома устроили засаду.

В одном из штатов страны население уже несколько месяцев терроризируют волки – на них (впервые за десятилетия) тоже разрешено начать охоту. Ранее сообщалось, что хромого волка-людоеда, который вместе с сородичами нападал на жителей индийского штата Уттар-Прадеш, заметили среди новой стаи.