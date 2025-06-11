В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост

Он почти на 30 метров выше Эйфелевой башни.

В Индии открыли Ченабский мост — самый высокий железнодорожный мост в мире, расположенный в горной долине Кашмира. Это инженерное сооружение строилось несколько десятилетий и стало ключевым элементом железнодорожной линии, соединяющей Кашмир с остальной частью Индии, передает CNN.

Арочная конструкция моста возвышается на 359 метров над рекой Ченаб, что на 29 метров выше Эйфелевой башни. Длина моста составляет 1315 метров, а стоимость проекта превысила 160 миллионов долларов. Благодаря запуску этого объекта ожидается значительное сокращение времени в пути между Джамму и Сринагаром, развитие торговли и туризма в регионе.

В рамках визита Моди также был открыт железнодорожный маршрут Удхампур — Сринагар — Барамулла, который объединяет важнейшие города Кашмира с другими регионами страны.

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Тем временем, в Китае завершается строительство моста, который будет почти вдвое выше индийского. Сооружение длиной почти 3 километра находится на высоте 625 метров над уровнем моря. При этом длина самого большого пролета составляет 1420 метров. Это самый высокий показатель для мостов, возведенных в гористой местности. Как ожидается, мост через Большой каньон Хуацзян в провинции Гуйчжоу будет открыт в июне 2025 года.