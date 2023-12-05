В Индии полицейский пес нашел похищенного мальчика за 1,5 часа

Ребенка украл неизвестный злоумышленник и забрал в трущобы.

В городе Мумбаи (Индия) полицейский пес по кличке Лео за 1,5 часа сумел найти похищенного шестилетнего мальчика. Ребенок пропал в четверг, 23 ноября: он вышел на улицу поиграть с друзьями, но не вернулся к вечеру. Родители мальчика сперва попытались найти его самостоятельно, а затем, на следующее утро, обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов решили привлечь к поискам добермана Лео.

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Псу дали понюхать футболку пропавшего, а затем пустили его по следу. Вскоре он учуял мальчика — а затем нашел его в трущобах, всего в 500 метрах от дома. Все поиски при помощи собаки у полицейских заняли не больше 1,5 часов. Найденного ребенка сразу же вернули родителям — он не пострадал. Как выяснилось, мальчика похитил неизвестный, но вскоре запаниковал и бросил ребенка. Полицейские уже приступили к поискам злоумышленника.

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