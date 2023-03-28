В Индии попугай стал свидетелем убийства, а потом выдал преступников полиции

Убийцы получили пожизненный срок спустя девять лет после расправы.

Житель Индии по имени Ашу вместе с другом получил пожизненный срок за убийство спустя девять лет после преступления. При этом двое мужчин были осуждены на основании «показаний» попугая.

Все началось в 2014 году в городе Агра: главред местной газеты Виджай Шарма вместе с сыном и дочерью отправился на свадьбу в соседний город, а его жена осталась дома. Когда Шарма с детьми вернулся домой, он увидел, что дом ограблен, а его жена и собака убиты. При этом попугай, который жил дома у Виджая, стал отказываться от еды: хозяин предположил, что это стресс, вызванный расправой, которая произошла на глазах у птицы.



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В какой-то момент вдовец, которого допрашивали полицейские, стал перечислять имена всех тех, кто, по его мнению, мог быть причастен к убийству. Когда он назвал имя своего племянника Ашу, попугай стал выкрикивать это имя и метаться по клетке. Полицейские, увидев реакцию птицы, вскоре допросили, а потом и арестовали подозреваемого. Племянник Шармы признался, что в самом деле совершил убийство вместе со своим другом. Дочь погибшей женщины отметила, что Ашу был частым гостем в их доме и знал, где хранятся драгоценности и наличные деньги.

Сегодня, спустя девять лет после убийства, специальный судья Мохаммад Рашид приговорил обоих обвиняемых - Ашу и Ронни - к пожизненному заключению и назначил штраф в размере 72 000 рупий на основании признания Ашу и последующих доказательств.

Ранее сообщалось, что в городе Хертогенбос (Нидерланды) суд обязал воздухоплавателя выплатить компенсацию хозяину попугаев, которые скончались от испуга, увидев его воздушный шар.