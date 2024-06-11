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В Индии решили ловить тигра-людоеда с помощью слонов

Фото: Unsplash

Участниками операции по поимке хищника стали 40 лесников и пять слонов.

Около 40 сотрудников индийского департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш решили поймать тигра-людоеда, убившего человека, с помощью слонов.

Тигр напал на 55-летнего Манирама Джатаву в середине мая, когда мужчина отправился в джунгли собирать листья коромандельского чёрного дерева – их используют для изготовления сигарет. Мужчина погиб в результате атаки тигра, но хищника до сих пор не удалось поймать. Более того, животное продолжает ходить рядом с поселениями, пугая местных жителей. Тигр, который известен под именем K Royal, несколько раз попал на камеры видеонаблюдения, но поймать его пока не получается. 

40 лесников и специалистов из индийских тигриных заповедников приехали в район, где часто видят тигра, вместе с пятью слонами. Большие животные должны помочь в поимке хищника –  но как именно, участники операции не уточняют. Лес, где прячется людоед, окружили со всех сторон, а войти в него могут только сотрудники департамента лесного хозяйства. 

Ранее сообщалось, что в деревне рядом с городом Сеони (штат Мадхья-Прадеш, Индия) тигр растерзал отправившегося в туалет мужчину и ранил еще двоих человек.

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