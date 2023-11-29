авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Индии селяне убили тигра ради «волшебных» усов

Фото: Unsplash

С животным расправились при помощи электрической сети.

11 жителей деревни штата Мадхья-Прадеш (Индия) задержали за убийство тигра. Они признались, что сделали это ради его усов, зубов и когтей. По версии следствия, селяне из района Шахдол загнали хищника в электрическую сеть — она предназначена для защиты посевов от кабанов — а после забили животное. Жители деревни верили в то, что «волшебные» усы тигра, его зубы и когти смогут излечить некие болезни.

Обвиняемые утверждали, что зверь сам попал в электроловушку, а они просто взяли ингредиенты, которые требовались согласно рецептам традиционной медицины. Но следователи местного департамента лесного хозяйства уверены в обратном — что преступление было совершено намеренно. Всем задержанным уже предъявили обвинения в браконьерстве.

Ранее сообщалось, что в деревне рядом с городом Сеони (штат Мадхья-Прадеш, Индия) тигр растерзал отправившегося в туалет мужчину и ранил еще двоих человек. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023