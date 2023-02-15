В Индии сломалось колесо обозрения. Пассажиры зависли над землей

Инцидент едва не закончился трагедией.

Инцидент с поломкой колеса обозрения произошел в индийском городе Сахибгандж. После внезапной остановки колеса одна из кабинок сильно накренилась, подвергнув опасности находившихся там людей. По словам очевидцев, трое человек при этом практически лежали на спинке сиденья, а четвертый стоял, пытаясь сохранить равновесие и не упасть.

Тележка периодически дергалась и раскачивалась, что еще больше подвергало опасности находившихся в ней людей. В итоге после повторного запуска колеса она опустилась вниз, где посетителям помогли спуститься зрители инцидента.

Реклама

Неизвестно, получили ли пассажиры какие-либо травмы. Другие кабинки колеса обозрения, похоже, не пострадали.