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Февральский фототурнир: Начался второй этап

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап
Февральский фототурнир: Начался второй этап

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В Индии сломалось колесо обозрения. Пассажиры зависли над землей

Фото: YouTube

Инцидент едва не закончился трагедией.

Инцидент с поломкой колеса обозрения произошел в индийском городе Сахибгандж. После внезапной остановки колеса одна из кабинок сильно накренилась, подвергнув опасности находившихся там людей. По словам очевидцев, трое человек при этом практически лежали на спинке сиденья, а четвертый стоял, пытаясь сохранить равновесие и не упасть.

Тележка периодически дергалась и раскачивалась, что еще больше подвергало опасности находившихся в ней людей. В итоге после повторного запуска колеса она опустилась вниз, где посетителям помогли спуститься зрители инцидента.

Видео инцидента

Неизвестно, получили ли пассажиры какие-либо травмы. Другие кабинки колеса обозрения, похоже, не пострадали.

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