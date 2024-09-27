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В Индии стая обезьян спасла девочку от насильника

Фото: Unsplash.com

Животные набросились на мужчину и заставили его отпустить ребенка.

В Индии обезьяны напали на мужчину, который попытался изнасиловать шестилетнюю девочку. Животные отбили ребенка у насильника и спасли ее, пишет The Times of India.

Инцидент произошел в городе Багхпат (штат Уттар-Прадеш). Неизвестный мужчина подошел на улице к девочке и стал угрожать, заставляя пойти с собой. Он затащил ребенка в заброшенный дом, раздел и попытался изнасиловать — но в этот момент вмешались обезьяны. Животные проникли в здание и напали на насильника, после чего ему пришлось спасаться бегством.

Девочка вернулась домой в шоке и пожаловалась родителям. Они сразу обратились в полицию — сейчас семья надеется, что насильника найдут.

«Дочь просто играла на улице, а преступник ее похитил. Камеры наблюдения засняли, как он вел ребенка по улице. Он угрожал дочери убийством. Ее бы уже не было, если бы не вмешательство обезьян», — рассказал отец ребенка.

В полиции рассказали, что сейчас мужчину ищут. У сотрудников есть его изображение, что может облегчить задачу.

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