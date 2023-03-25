В Индии студентка спасла укушенную коброй мать при помощи трюка из кино

Врачи сообщили, что девушка действовала правильно.

В городе Кейиер (штат Карнатака, Индия) студентка колледжа по имени Шрамья спасла жизнь своей матери Мамате Рай после того, как ту укусила кобра. Девушка вспомнила трюк, который когда-то видела в кино, и решила его повторить — она высосала яд. Все началось с того, что Мамата отправилась на ферму родственницы, чтобы включить насос. На обратном пути женщина случайно потревожила кобру, наступила на нее — смертельно опасная ядовитая змея ужалила Мамату.

Тогда индианка быстро завязала узел из сухой травы выше места укуса, чтобы предотвратить распространение яда по телу. Когда ее дочь Шрамья (рейнджер скаутов, учится в частном колледже) узнала, что произошло, то быстро сориентировалась, высосала яд из раны. Пострадавшую женщину госпитализировали, она выжила. Врачи были крайне удивлены: женщине удалось избежать побочных эффектов от укуса кобры благодаря быстрой реакции ее дочери.

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«Я раньше слышала об этой методике первой помощи, видела, как подобным образом действуют актеры из кино. Врачи сказали, что мое решение – лучший вариант в этой ситуации», — рассказала Шрамья.

Ранее сообщалось, что мальчик в индийском округе Джашпур (штат Чхаттисгарх) до смерти искусал напавшую на него кобру, которую не смог стряхнуть с руки.