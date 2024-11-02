авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Индии тигр съел мужчину, который работал в поле

Фото: Unsplash.com

Хищник пришел с заповедной территории.

В Индии тигр напал на фермера и съел его. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш, сообщает Republic TV.

25-летний Бабурам работал в поле, недалеко от границы национального парка Дудхва, где обитает множество тигров. Один из них выбежал из леса, набросился на индийца и утащил на плантацию сахарного тростника, находившуюся неподалеку.

Вечером люди, работавшие на плантации, нашли там объеденные части тела. Как оказалось, останки принадлежали Бабураму. В национальном парке подтвердили факт происшествия и пообещали выплатить компенсацию родственникам погибшего. Правда, только после проведения расследования.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024