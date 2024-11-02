В Индии тигр съел мужчину, который работал в поле

Хищник пришел с заповедной территории.

В Индии тигр напал на фермера и съел его. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш, сообщает Republic TV.

25-летний Бабурам работал в поле, недалеко от границы национального парка Дудхва, где обитает множество тигров. Один из них выбежал из леса, набросился на индийца и утащил на плантацию сахарного тростника, находившуюся неподалеку.

Вечером люди, работавшие на плантации, нашли там объеденные части тела. Как оказалось, останки принадлежали Бабураму. В национальном парке подтвердили факт происшествия и пообещали выплатить компенсацию родственникам погибшего. Правда, только после проведения расследования.

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