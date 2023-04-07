Тигр съел мужчину исчезающей народности

Это произошло, когда погибший справлял нужду на улице.

В Индии тигр съел 22-летнего мужчину, который относился к исчезающей народности. Это произошло, когда тот вышел из дома справить нужду, пишет The Times of India.

Погибший мужчина жил в деревне Кумбхай штата Мадхья-Прадеш и являлся представителем вымирающего племени родом из центральной Индии. Ночью он вышел из своего дома, чтобы сходить в туалет, и пока мужчина испражнялся, на него набросился хищник. Утром другие жители поселения обнаружили останки своего соседа: тигр съел почти всю верхнюю часть его тела.

Деревня Кумбхай находится неподалеку от тигриного заповедника Бандхавгарх. Вероятней всего, зверь пришел к людям именно оттуда. В полиции отметили, что в последнее время такие случаи участились: в результате них гибнут и люди, и тигры. Все потому, что сотрудники заповедника плохо присматривают за животными.

«Этот инцидент показывает, что встреч людей и животных становится все больше. Заповедниками нужно управлять надлежащим образом», — заявили сотрудники полиции.

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Сейчас они совместно с департаментом лесного хозяйства занимаются расследованием происшествия.

Столкновения с людьми – признак роста популяции бенгальских тигров: крупные кошки все чаще встречаются за пределами заповедников. Сегодня будущее хищников в подобных заповедниках, которых в Индии создано немало, во многом зависит от того, удастся ли минимизировать конфликты между животными и местными жителями. Когда кошек становится больше, между ними увеличивается конкуренция за территорию заповедников. Поэтому тигры и леопарды все чаще забредают в селения и нападают на скот, а порой и на людей.