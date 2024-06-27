В Индии тигрица растерзала мужчину на глазах его семьи

Погибший нарушил правила поведения на территории нацпарка.

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В Национальном парке имени Джима Корбетта в Индии тигрица напала на 35-летнего Раджеша Шарму из Дели — мужчина скончался от полученных травм. Раджеш Шарма вместе с женой и двумя детьми приехал в парк на экскурсию. Он работал инженером-программистом и очень увлекался дикой природой.

По словам свидетелей, турист отошел от тропы на несколько метров вглубь джунглей, несмотря на просьбы гида не покидать маршрут. Тигрица атаковала мужчину на глазах у его семьи и других туристов. Сопровождающие пытались отогнать животное, но спасти Шарму не удалось.

Сотрудники парка объяснили, что обычно тигры избегают людей, однако в данном случае мужчина зашел на территорию, которую тигр считал своей. Парк оказывает поддержку семье погибшего. При этом администрация отметила, что Шарма нарушил указания гида и правила поведения на территории парка, где обитает множество опасных животных.

Ранее в индийском Национальном парке имени Джима Корбетта тигр напал на туристов, когда автомобиль с ними остановился возле зарослей.