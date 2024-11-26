В Индии три человека погибли из-за ошибки Google Maps

Навигатор повел их машину по недостроенному мосту.

Три человека в индийском штате Уттар-Прадеш погибли, когда их автомобиль сорвался с недостроенного моста в реку, следуя маршруту, предложенному Google Maps. Мужчины ехали на свадьбу, ориентируясь на подсказки навигатора, и не знали, что мост все еще находится в стадии строительства.

Въехав на мост, они столкнулись с обрушением конструкции — и машина упала в воду. Проезжавшие мимо люди заметили поврежденный автомобиль на мелководье. Быстро прибывшие на место происшествия полицейские извлекли тела и приступили к расследованию случившегося.

Родственники погибших выразили негодование по поводу действий местных властей, обвинив их в халатности. Они настаивают на проведении всестороннего расследования и привлечении к ответственности тех, кто допустил отсутствие необходимых предупреждающих знаков и ограждений на строительной площадке.

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Ранее сообщалось, что два немецких туриста чудом остались живы после того, как Google Maps по ошибке направил их в отдаленный национальный парк Квинсленда.