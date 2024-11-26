авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Индии три человека погибли из-за ошибки Google Maps

Фото: Telegram-канал «Креатив со звездочкой»

Навигатор повел их машину по недостроенному мосту.

Три человека в индийском штате Уттар-Прадеш погибли, когда их автомобиль сорвался с недостроенного моста в реку, следуя маршруту, предложенному Google Maps. Мужчины ехали на свадьбу, ориентируясь на подсказки навигатора, и не знали, что мост все еще находится в стадии строительства.

Въехав на мост, они столкнулись с обрушением конструкции — и машина упала в воду. Проезжавшие мимо люди заметили поврежденный автомобиль на мелководье. Быстро прибывшие на место происшествия полицейские извлекли тела и приступили к расследованию случившегося.

Родственники погибших выразили негодование по поводу действий местных властей, обвинив их в халатности. Они настаивают на проведении всестороннего расследования и привлечении к ответственности тех, кто допустил отсутствие необходимых предупреждающих знаков и ограждений на строительной площадке.

Ранее сообщалось, что два немецких туриста чудом остались живы после того, как Google Maps по ошибке направил их в отдаленный национальный парк Квинсленда.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024