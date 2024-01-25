В Индии турист хитростью вернул украденный обезьяной телефон

Животное польстилось на газировку и выпустило гаджет из лап.

В одном из храмов города Бриндабан в округе Матхура (штат Уттар-Прадеш, Индия) турист хитростью сумел вернуть дорогой телефон, похищенный обезьяной. Все началось с того, что обезьяна выхватила гаджет из рук мужчины и забралась на высокую стену, где сидели ее сородичи. Тогда турист придумал необычный план по возвращению телефона.

Он подошел к стене и стал подкидывать вверх банку фруктовой газировки. Обезьяна польстилась на нее и выпустила телефон из лап — гаджет в полете успешно поймал его хозяин. Очевидцы произошедшего засняли все на видео и ролик набрал в сети сотни тысяч просмотров. Некоторые пользователи предположили, что обезьяна знала — ее добычу попытаются на что-то обменять.

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Ранее сообщалось, что в муниципалитете Монте-Эскобедо (штат Сакатекас, Мексика) собака украла голову покойника до того, как на место преступления прибыли полицейские, и спокойно пробежалась с ней по улице.