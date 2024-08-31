В Индии волки-людоеды совершили десятки нападений на людей

Стая хищников держит в страхе жителей округа Бахрайч с минувшей весны.

В индийском штате Уттар-Прадеш поймали четвертого волка-людоеда из стаи, которая совершила десятки нападений на людей. Стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. Волки растерзали девять человек, причем семерых из них — после 17 июля. Более 50 человек сумели спастись, но получили различные травмы.

В пострадавших селах установили прожекторы и громкоговорители, но зверей это не напугало. Власти призывают людей по ночам укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть хищники. Когда темнеет, десятки селян, вооруженных железными прутами, выходят на улицы с факелами и до рассвета патрулируют округу.

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Азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии, Ливане, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Сирии и близлежащих странах. Высота в холке 45—75 см, вес 25—32 кг.

Судя по записям камер видеонаблюдения, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого. Четырех волков удалось выследить с помощью дронов и тепловизоров и поймать. Последнего из них изловили в четверг, 29 августа. Если расчеты верны, на свободе остаются еще двое. Тем временем местные жители пытаются придумать новые способы защиты от хищников. Глава комитета по ловле волков предлагает обрабатывать села экскрементами и мочой слонов. Предполагается, что волков это отпугнет, поскольку обычно они избегают приближаться к крупным животным.

Ранее сообщалось, что три полярных волка напали на 36-летнюю туристку, которая совершала утреннюю пробежку возле сафари-парка во Франции.