В Индии впервые за 50 лет разрешили отстрел волков-людоедов

Убившие девять человек хищники продолжают нападать на людей.

Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх впервые за 50 лет разрешил отстрел волков-людоедов на месте. В начале сентября стая волков, которая уже убила девять человек, совершила еще несколько нападений. В результате этих атак пострадали два ребенка и три взрослые женщины. В ночь с воскресенья на понедельник волки похитили трехлетнюю девочку, а ночью во вторник, 3 сентября, они напали на пятилетнюю девочку, которую удалось спасти.

Охота на волков в Индии была запрещена более 50 лет — с 1972 года. Даже после нападений на людей в них не стреляли, вместо этого их ловили живьем, усыпляли при помощи дротиков с транквилизаторами и отправляли в зоопарк.

Реклама

Стая азиатских (индийских) волков с весны терроризирует жителей округа Бахрайч в штате Уттар-Прадеш. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация стала критической. С 17 июля волки убили девять человек. Более 50 человек смогли спастись, но получили различные травмы. К концу августа департамент лесного хозяйства штата смог выследить и поймать четырех волков, еще двое остаются на свободе.

Индийские волки считаются исчезающим подвидом волков: согласно исследованиям, проведенным в 2022 году, в стране осталось не более 3,1 тысячи особей. Места, где раньше обитали эти животные, теперь заселены людьми. Кроме того, по мнению экспертов, количество чистокровных волков сокращается из-за скрещивания с одичавшими собаками.

Ранее сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш поймали четвертого волка-людоеда из стаи, которая совершила десятки нападений на людей.