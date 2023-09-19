В Индии вспышка смертельного вируса: смертность 75%

От инфекции уже погибли два человека.

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного заболевания, вызванного вирусом Нипах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вирус Нипах был впервые зарегистрирован в 1998 году среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах (Малайзия). Его смертность составляет до 75%. Заболевание передается от животных и людей, чаще всего переносчиками становятся летучие мыши и свиньи. Сама инфекция может протекать бессимптомно, в легкой или тяжелой форме или же вызвать воспаление головного мозга (энцефалит). В последнем случае это может привести к коме и летальному исходу.

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Случаи заражения произошли в городе Кожикоде в штате Керала. Сколько человек заболели, доподлинно неизвестно, но двое пациентов уже умерли. Местные власти призвали людей соблюдать меры профилактики: носить маски, мыть руки и продукты питания (фрукты, овощи) с мылом и не посещать общественные места.

По мнению инфекционистов, угрозы эпидемии сейчас нет: болезнь распространяется медленно из-за высокой летальности. При этом главная опасность в том, что от заболевания нет вакцины.

В Индии вирус Нипах регистрировали несколько раз. В 2021 году в том же штате Керала от болезни умер 12-летний мальчик. А в 2018 году опасный вирус унес жизни 17 человек.