В Индии жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

Стоимость украшения составила около 180 тысяч рублей.

В деревне Сарси (штат Махараштра, Индия) местная жительница случайно скормила буйволу ожерелье стоимостью в 150 тысяч рупий (180 тысяч рублей). Инцидент произошел 27 сентября на соевой ферме: супруга ее хозяина по имени Гита очистила сою, принесенную мужем, и оставила шелуху в миске. Женщина собиралась позже накормить ей буйвола, живущего на ферме.

После работы Гита решила принять ванну. Она сняла золотое ожерелье «мангала сутра», которое муж в соответствии с индуистским обычаем подарил ей на свадьбу, а затем положила его в миску с шелухой. На следующий день Гита дала очистки буйволу, забыв про украшение — и тот проглотил ожерелье. Когда женщина поняла, что случилось, то сразу же обратилась к ветеринарам.

При помощи металлоискателя те подтвердили, что ожерелье находится в желудке буйвола, а извлекать его пришлось хирургическим путем. Животному провели операцию длительностью в два часа, в ходе которой из его желудка успешно извлекли украшение, а затем наложили больше 60 швов. В настоящее время буйвол восстанавливается под наблюдением специалистов.

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