В Индии жена отбила мужа у тигра-людоеда

Храбрая женщина стала бросать в хищника камни и спугнула его.

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В индийском штате Телангана женщина по имени Суджата спасла своего мужа от тигра-людоеда, который накануне убил молодую женщину. Этот случай произошел на хлопковом поле рядом с деревней Дуббагудем в субботу, 30 ноября. По словам Суджаты, она находилась на другой стороне поля, когда услышала звуки борьбы.

Она заметила тигра, напавшего на ее мужа Суреша, и быстро отреагировала, начав бросать в хищника камни, чтобы супруг смог воспользоваться топором и вступить в бой с животным. На помощь к супругам бросились и соседи, после чего тигр скрылся в лесу. Суреш получил ранения и был доставлен в больницу. Жители деревни уверены, что он остался жив именно благодаря мужеству Суджаты.

Специалисты лесного ведомства подтвердили, что тигр, напавший на Суреша, — тот самый, который днем ранее убил 21-летнюю Морле Лакшми. Несмотря на то, что первое нападение произошло примерно в 20 километрах от фермы семьи, эксперты пояснили, что для тигров такие расстояния не представляют сложности, поскольку они могут проходить до 50 километров в день.

Ранее сообщалось, что в Индии открыли охоту на леопарда-людоеда.