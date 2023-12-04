В Индонезии мощное извержение вулкана: погибли 11 человек

Еще 12 считаются пропавшими без вести

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Мерапи. Погибли 11 человек, еще 12 пропали, пишет The Guardian.

Извержение вулкана на Западной Суматре началось в воскресенье, 3 декабря. Шлейф пепла распространился на несколько ближайших деревень. Их жителям порекомендовали не приближаться к кратеру ближе чем на три километра, на склонах перекрыли все маршруты для восхождения.

Однако в момент извержения на вулкане уже находились люди. По данным поисково-спасательной службы, 49 человек успели эвакуировать из опасной зоны, а 26 — нет. Троих из них позже нашли живыми, а 11 — мертвыми. 12 человек до сих числятся пропавшими без вести.

В поисково-спасательной операции на Мерапи участвовали более 160 человек, включая солдат и полицейских, присланных из столицы провинции Западная Суматра — Паданга. По словам главы местного Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Руди Ринальди, пострадали те, кто вопреки запрету приблизился к кратеру.

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«Некоторые из выживших получили ожоги, у одного человека сломана конечность», — добавил чиновник.

Высота Мерапи составляет почти 2900 метров, он входит в число 120 действующих индонезийских вулканов. На склонах горы проживают около 1400 человек, ближайшие деревни находятся в 5-6 километрах от вершины. Сейсмическая активность в районе Мерапи не прекращалась с январкого извержения, которое тогда обошлось без жертв. В последние недели она возросла, отметил Ринальди.

Местным жителям раздали защитные маски и призвали их носить очки, чтобы защитить себя от вулканических выбросов.