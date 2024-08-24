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В Индонезии тело пропавшей женщины нашли в желудке крокодила

Фото: Unsplash

В момент нападения женщина занималась сбором моллюсков.

В Индонезии в теле крокодила обнаружили тело 54-летней женщины. Халима Рахакбау занималась сбором моллюсков у реки, когда на нее напала рептилия и утащила на дно. Нападение заметил прохожий, который узнал женщину по ногам и сообщил ее семье.

Позже полиция обнаружила крокодила, который напал на Халиму. Хищника ликвидировали, а внутри него нашли тело погибшей. Родственники рассказали, что женщина отправилась к реке рано утром, так как опасалась подъема уровня воды к полудню.

Ранее сообщалось, что в провинции Гуанакасте (Коста-Рика) 29-летний футболист Хесус Альберто Лопес Ортис погиб в пасти крокодила после того, как в жаркий день решил искупаться в реке Каньяс.

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