В момент нападения женщина занималась сбором моллюсков.
В Индонезии в теле крокодила обнаружили тело 54-летней женщины. Халима Рахакбау занималась сбором моллюсков у реки, когда на нее напала рептилия и утащила на дно. Нападение заметил прохожий, который узнал женщину по ногам и сообщил ее семье.
Позже полиция обнаружила крокодила, который напал на Халиму. Хищника ликвидировали, а внутри него нашли тело погибшей. Родственники рассказали, что женщина отправилась к реке рано утром, так как опасалась подъема уровня воды к полудню.
Ранее сообщалось, что в провинции Гуанакасте (Коста-Рика) 29-летний футболист Хесус Альберто Лопес Ортис погиб в пасти крокодила после того, как в жаркий день решил искупаться в реке Каньяс.
Читайте также
В Индонезии тело пропавшей женщины нашли в желудке крокодила
В Австралии кит отвесил пощечину рыбаку — мужчина чудом остался жив
Разрешено ли пассажирам с верхних полок сидеть на нижних?
Ученые считают, что горбатые киты умеют пользоваться орудиями труда
В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»