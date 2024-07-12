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В Индонезии вторая женщина за месяц была целиком проглочена питоном

Фото: Paul Balfe / Flickr

Снимок питона после сытной трапезы. Фотография использована в качестве иллюстрации и не является снимком того самого питона-людоеда.

Змея убила и съела 36-летнюю жительницу деревни Ситеба.

В деревне Ситеба (Индонезия) 36-летняя женщина по имени Шрирати стала очередной жертвой громадного питона. 2 июля она ушла за лекарствами для заболевшего ребенка и не вернулась. Муж Шрирати, 30-летний Адианза, нашел ее одежду и обувь примерно в 500 метрах от их дома в Ситеба. Затем он заметил рядом с тропой крупного питона.

Адианза позвал на помощь односельчан. Вместе они вспороли питону брюхо и обнаружили внутри тело женщины. Вероятно, рептилия обвилась вокруг нее, а затем проглотила ее целиком. О трагическом происшествии сообщили полиции и главе деревни. Это уже второй подобный случай в Индонезии за месяц.

Ранее старейшина деревни Калемпанг Суарди Роси рассказал, что пятиметровый питон заживо проглотил 45-летнюю многодетную мать по имени Фарида: она пропала в провинции Южный Сулавеси 6 июня.

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