В Ираке домашний лев растерзал хозяина

Полиции пришлось застрелить агрессивного зверя.
Полиция Ирака убила льва, напавшего и убившего своего хозяина в провинции Наджаф. Нападение случилось 8 мая в городе Эль-Куфа, где зверь сперва искусал, а затем – частично съел 50-летнего мужчину прямо возле его дома.
Лев оставался около тела жертвы, вынудив полицейских стрелять в него. Было установлено, что хозяин долгие годы незаконно держал на своем участке диких животных семейства кошачьих.
Хотя торговля экзотическими питомцами официально запрещена в Ираке, она продолжает процветать из-за высокого спроса и слабого контроля соблюдения законов.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый список животных, запрещенных к содержанию в домах и квартирах, — туда входит 121 вид.
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