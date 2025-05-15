В Ираке домашний лев растерзал хозяина

Полиции пришлось застрелить агрессивного зверя.

Полиция Ирака убила льва, напавшего и убившего своего хозяина в провинции Наджаф. Нападение случилось 8 мая в городе Эль-Куфа, где зверь сперва искусал, а затем – частично съел 50-летнего мужчину прямо возле его дома.

Лев оставался около тела жертвы, вынудив полицейских стрелять в него. Было установлено, что хозяин долгие годы незаконно держал на своем участке диких животных семейства кошачьих.

Хотя торговля экзотическими питомцами официально запрещена в Ираке, она продолжает процветать из-за высокого спроса и слабого контроля соблюдения законов.

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