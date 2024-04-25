В Ираке загадочная рептилия убила 21 овцу

Власти намерены поймать и переселить хищника.

Жители деревни, находящейся рядом с городом Дахук (Ирак), заявляют о том, что неизвестная рептилия убила 21 овцу. Рептилия, похожая на большого варана, была замечена пастухом. Он утверждает, что это уже вторая их встреча за последние пять лет, и в прошлый раз животное было гораздо меньше.

«Теперь же оно выглядит просто огромным и очень опасным», — говорит пастух.

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Пастух говорит, что попытался напасть на зверя со своими собаками, но тому удалось скрыться. Глава Дахукского лесничества Сарбаз Абдулла сообщил, что впервые услышал об этом существе совсем недавно. Если история пастуха подтвердится, то рептилию поймают и переселят.

Варана уже успели прозвать «Пожирателем коз», а в других местах его иногда называют «Козьей крысой» (несмотря на то, что убивает он всё-таки овец).

В Северной Африке, Передней и Центральной Азии обитают серые вараны, однако они не представляют опасности для овец. Их средняя длина составляет около 47 сантиметров без учета хвоста. Они питаются в основном мелкими млекопитающими и пресмыкающимися.

Остаётся вопрос – что за загадочная рептилия может убивать овец (если рассказ пастуха всё-таки правда)?

Логичным предположением было бы обвинить комодского варана – самого известного из семейства варанов, способного на подобное. Это самый крупный из ныне живущих видов ящериц, который может вырастать до трех метров в длину, весить около 70 килограммов и убивать довольно крупных жертв. Но есть одна загвоздка: данный варан является эндемиком индонезийских островов Комодо, находится под угрозой исчезновения и тщательно охраняется. В Ирак ему попасть было бы сложновато.

Но есть и другой «подозреваемый» – варан вида Varanus nesterovi. Он был открыт в 1914 году российским герпетологом П.В. Нестеровым. Тогда учёный собрал экземпляр, который считался новым видом Varanus, неподалеку от иракско-иранской границы. Он намеревался включить их в свою рукопись о рептилиях Курдистана. Однако из-за начала Первой мировой войны и русской революции 1917 года Нестерову не удалось завершить работу. Из виденных живых взрослых варанов Нестерова самый большой достигал в длину 1 метр 20 см, но, вероятно, существуют и более крупные экземпляры. Известно, что эти ящерицы обитают в районе Шираза, провинция Фарс, Иран, но за пределами ареала о них мало что знают.

Ранее сообщалось, что в Таиланде огромный варан вломился в дом 33-летнего местного жителя по имени Праситтичок и спрятался в туалете.