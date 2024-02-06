В Иране нашли губную помаду бронзового века

Ее наносили с помощью кисти или аппликатора.

В Иране нашли декорированный флакон из-под губной помады бронзового века. Ей пользовались женщины в первой половине II тысячелетия до нашей эры, пишет Scientific Reports.

Флакон из-под губной помады, найденный в Ираке Фото: Nasir Eskandari et al. / Scientific Reports, 2024

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Судя по остаткам в емкости, древняя помада была темно-красной и выпускалась в форме краски. Флакон для нее изготовили из минерала хлорита. Находку сделала на юго-востоке страны группа исследователей из Ирана и Италии во главе с Массимо Видале из Падуанского университета: ученые пришли к выводу, что она принадлежала к джирофтской культуре, существовавшей в бронзовом веке.

Проведя исследование, эксперты выяснили, что краску для помады изготовили из гематита, мангалита, браунита и других измельченных минералов, воска и других органических веществ (возможно, ароматических компонентов). Ученые предположили, что помаду наносили с помощью кисточки или аппликатора, стоя перед зеркалом, — похожий сюжет изображен на известном Туринском эротическом папирусе XII века до нашей эры. Радиоуглеродный анализ выявил, что флакон датируется 1936–1687 годами до нашей эры.