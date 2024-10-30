В Исландии переходят на четырехдневную рабочую неделю и очень счастливы

В течение последнего десятилетия в Исландии проходит масштабный общенациональный эксперимент: тысячи работников муниципального и частного сектора перешли на сокращенную рабочую неделю с сохранением зарплаты.

После перехода на четырехдневную рабочую неделю экономика Исландии переживает подъём, а работники отмечают значительное улучшение в самочувствии, гласят результаты свежего исследования.

Первые эксперименты на эту тему прошли в стране с 2015 по 2019 год. Тогда 2500 государственных служащих (более 1% рабочей силы Исландии) были переведены на 35-36 часовую рабочую неделю без снижения заработной платы. Исследователи обнаружили, что это улучшило производительность труда и самочувствие работников – они стали легче переносить стресс, находить баланс между работой и личной жизнью и вообще стали менее склонны к выгоранию.

Эксперимент прослыл настолько удачным, что впоследствии исландские профсоюзы предложили и другим госорганам и частным компаниям сократить рабочую неделю для тысячи своих служащих.

Свежие результаты опроса показали, что начиная с 2020 года более половины работников (59%) в Исландии получили предложение о сокращении рабочих часов, и более половины из них (51%) приняли его. В результате 97% опрошенных отметили, что благодаря сокращению рабочих часов им стало легче находить баланс между работой и личной жизнью, 62% остались удовлетворены новыми рабочими часами, а 42% признались, что стали меньше стрессовать (при этом 6% начали испытывать больше стресса). Важно отметить, что больше всего сложившейся ситуацией были удовлетворены именно служащие госсектора, а не «частники».

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В то же время в 2023 году показатели экономики Исландии выросли на 5% – это один из самых быстрых темпов роста в Европе, и намного выше показателей, зафиксированных в стране до начала эксперимента. При этом уровень безработицы в Исландии остаётся одним из самых низких в Европе.

Пробовали ли подобное в других странах?

В нескольких странах мира тоже проводили подобные эксперименты: новозеландская правозащитная группа 4 Day Week Global развернула экспериментальную деятельность в Португалии, Великобритании, Южной Африке и Германии.

В немецких организациях исследование продлилось полгода, в нём поучаствовали 45 компаний из разных секторов, а 73% из них решили оставить четырехдневную рабочую неделю даже после окончания эксперимента. Среди явных преимуществ сокращенной недели отмечалось улучшение в физическом и психическом состоянии работников и появление времени на досуг. Компании, участвовавшие в эксперименте, стали заметно привлекательнее для соискателей, а потерь в выручке они не заметили.

Однако у некоторых работодателей возникли затруднения – количество больничных в Германии за период эксперимента не то чтобы не упало, а даже возросло (в отличие, например, от Великобритании), а сотрудники стали жаловаться на то, что работать стало ещё труднее, ведь самые легкие задачи на период исследования делегировали искусственному интеллекту. По окончании эксперимента Германия стала страной с самым высоким показателем возврата к пятидневке (20%).