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В Исландии произошло мощное извержение вулкана: видео

Фото: скриншот видеозаписи онлайн-камеры на полуострове Рейкьянес

Лава вытекла на живой поселок и уничтожила дома.

В Исландии произошло мощное извержение вулкана. Лава вытекла на рыбацкий поселок и уничтожила несколько домов, сообщает телерадиокомпания RÚV. 

Извержение, произошедшее на полустрове Рейкьянес (юго-запад страны), стало вторым за месяц — первое произошло 18 декабря. Жителей поселка снова пришлось эвакуировать, никто из них не пострадал. Однако на этот раз лава добралась до строений, и несколько из них сгорели. 

Местные власти готовились к извержению и пытались защитить поселок, возведя земляные и каменные барьеры. Они должны были направить магму в другую сторону, но это не помогло, и инфраструктура оказалась под угрозой. 

Извержения вулканов в Исландии регулярно происходит регулярно. Самое мощное произошло в 2010 году (Эйяфьядлайекюдль), когда в атмосферу были выброшены огромные облака пепла, из-за которых пришлось надолго прекратить авиасообщение над Европой.

На полустрове Рейкьянес за последние три года произошло пять извержений, однако столь мощных выбросов пепла там ученые не ожидают.

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