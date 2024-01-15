В Исландии произошло мощное извержение вулкана: видео

Лава вытекла на живой поселок и уничтожила дома.
В Исландии произошло мощное извержение вулкана. Лава вытекла на рыбацкий поселок и уничтожила несколько домов, сообщает телерадиокомпания RÚV.
Извержение, произошедшее на полустрове Рейкьянес (юго-запад страны), стало вторым за месяц — первое произошло 18 декабря. Жителей поселка снова пришлось эвакуировать, никто из них не пострадал. Однако на этот раз лава добралась до строений, и несколько из них сгорели.
Местные власти готовились к извержению и пытались защитить поселок, возведя земляные и каменные барьеры. Они должны были направить магму в другую сторону, но это не помогло, и инфраструктура оказалась под угрозой.
Извержения вулканов в Исландии регулярно происходит регулярно. Самое мощное произошло в 2010 году (Эйяфьядлайекюдль), когда в атмосферу были выброшены огромные облака пепла, из-за которых пришлось надолго прекратить авиасообщение над Европой.
На полустрове Рейкьянес за последние три года произошло пять извержений, однако столь мощных выбросов пепла там ученые не ожидают.
Где находится самый южный действующий вулкан?
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