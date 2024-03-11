В Испании поймали каракала. Его привезли из России под видом домашнего кота

На хозяина животного завели дело о контрабанде.

В испанской Марбелье поймали гулявшую по улице степную рысь – каракала. Оказалась, что экзота привезли из России под видом домашнего кота, сообщили в правоохранительных органах страны.

Хищника заметил в саду у своего дома местный житель – и обратился в полицию. Сотрудники поймали животное и отвезли в центр спасения экзотических млекопитающих провинции Аликанте.

Вскоре выяснилось, что степная рысь сбежала из другого дома, находящегося на расстоянии 20 километров. Владелец каракала привез его на самолете из Москвы, по документам представив его домашним котом по кличке Джакар. В итоге на россиянина возбудили дело о контрабанде – у хозяина не было сертификата разрешения на ввоз потенциально охраняемого вида. На владельца каракала была оформлена жалоба на предполагаемое нарушение Закона о борьбе с контрабандой, которую передали в таможенный отдел.

Дело в том, что некоторые виды кошачьих, и в их числе каракал, успешно разводятся в условиях неволи, но при этом все равно охраняются Конвенцией СITES. Приложение II конвенции включает в себя все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования.

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Хотя каракалов (Caracal caracal) долгое время относили к рысям, из-за генетических особенностей этих кошачьих выделили в отдельный род и вид, но кошек продолжают называть степными (или африканскими) рысями.