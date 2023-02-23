В Испании практически декриминализовали зоофилию. Что?

Теперь человека можно будет наказать за секс с животным только в том случае, если оно погибло или получило травмы.

В Испании внесли поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым сексуальные отношения с животными будут считаться преступлением, только если они наносят зверям вред или приводят к их гибели. Об этом пишет издание Libertad Digital.

Зоофилия была включена в Уголовный кодекс Испании еще в 2015 году — она, как и жестокое обращение с животными, в этой стране наказывается лишением свободы сроком от трех месяцев до полутора лет. Авторы закона сравнивали животных с детьми и настаивали, что они не могут давать согласие на вступление в половую связь с человеком.

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Теперь же в УК появится статья «Преступления против животных», в которой говорится, что преступлением считаются любые действия (в том числе сексуальные отношения), которые травмируют животное или приводят к его гибели. Это значит, что зоофилия перестает быть отдельным преступлением и в ряде случаев (например, если животному не потребовалось лечение) никак не будет наказываться. Максимальное наказание по статье остается прежним — до полутора лет лишения свободы.

Инициативу выдвинула партия United We Can, депутаты которой ранее предлагали юридически признать животных разумными существами, наделенными чувствами.