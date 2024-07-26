В Испании устали от туристов – теперь их отпугивают фекалиями

Высокий поток отдыхающих на испанских курортах приводит к росту стоимости жизни для простых горожан.

В столице испанской Андалусии Севилье недовольные жители города измазали экскрементами почтовые ящики-сейфы домов, которые сдаются туристам, сообщает местная газета ABC.

Сейфы, которые арендодатели используют для бесконтактной передачи ключей гостям, были замечены испачканными «коричневой жижей».

Ранее власти города уже предложили наложить ограничение на краткосрочную аренду жилья, которые предоставляют сервисы типа Airbnb. Ограничения могут сократить долю арендуемых площадей вплоть до 10% от общего количества мест размещения в определенных районах – тогда толпам туристов попросту негде будет жить. Но многие жители Севильи остались недовольны и этим ограничением, прибегнув к собственной «грязной» методике борьбы с массовым туризмом.

Сообщается, что атаки на ключницы наблюдались в оживленном и наиболее популярном для сдачи жилья туристам районе Аламеда. Сейфы для ключей были заляпаны чем-то похожим на собачьи экскременты.

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Ранее в мэрии Севильи заявили, что туристам придётся начать платить за посещение основных достопримечательностей города, типа площади Плаза-де-Эспана, в то время как для жителей города вход туда останется бесплатным.

В воскресенье 21 июля тысячи жителей испанской Майорки вышли на улицы с призывами остановить массовый туризм. А в Барселоне, где продолжаются демонстрации против туристов в Каталонии, уже повысили городской туристический налог. С 2028 года в Барселоне планируют полностью запретить сдачу в аренду жилья на короткие сроки.

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В то же время в России наблюдается подъем спроса на отдых в Европе – Испания, наряду с Францией и Италией, остается самыми популярным направлением для граждан нашей страны в этом году.