В Италии кошка прокралась в самолет и сорвала рейс

Хвостатый безбилетный пассажир забрался в техотсек авиалайнера.

Сотрудники аэропорта Фьюмичино вблизи Рима два дня изучали технические отсеки Boeing 737 из-за доносящегося оттуда мяуканья.

Как сообщает таблоид The Sun, незадолго до посадки пассажиров члены экипажа авиакомпании Ryanair услышали зов кошки, но обнаружить животное не смогли. Рейс на Мальту пришлось задержать, а пассажирам – дождаться смены борта.

Нахождение животного в техническом отсеке может не только привести к его гибели, но и вызвать аварийные ситуации.

Позже кошку наконец обнаружили Фото: thesun.co.uk

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В итоге пушистого безбилетника искали два дня. Самолёт отбуксировали, и инженеры были вынуждены поочередно снимать защитные панели в поисках кошки. Пару раз её даже заметили, но достать или выманить животное из технического отсека не получалось: хищница умело перемещалась внутри лайнера, маневрировала между электрооборудованием и заставила всех изрядно понервничать. В итоге инженеры приняли решение просто открыть дверь – животное успокоилось и выбралось из самолёта самостоятельно.

Сообщается, что это уже не первый случай в аэропорту – бродячие животные поблизости время от времени вызывают задержку рейсов.

Осенью мы рассказывали, как одна крыса в Новой Зеландии стала причиной опоздания самолёта, направляющегося в Сан-Франциско, на три часа. А до этого целеустремлённый ёж парализовал взлётно-посадочную полосу в Германии.