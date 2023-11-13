В Италии лев сбежал из цирка и шесть часов гулял по улицам

Животное поймали и вернули хозяевам.

В Италии пожилой лев сбежал из цирка и шесть часов гулял по улицам города Ладисполи неподалеку от Рима. Об этом пишет газета La Repubblica.

Вечером в субботу льву Кимбе удалось открыть клетку вольера и незаметно выйти на улицу. Он несколько часов гулял по полям, а потом пришел в жилой квартал. Несколько человек заметили хищника с балконов — местные власти призвали граждан не выходить из дома и проявлять осторожность.

В городе провели масштабную поисковую операцию с использованием вертолета и приборов ночного видения и в итоге поймали животное. Сделать это удалось благодаря дротику со снотворным, которое усыпило льва. Спящего хищника вернули в цирк.

Реклама

В социальных сетях жители Ладисполи отреагировали на случившееся неоднозначно. Часть людей испугалась появления хищника на улицах, а некоторые порадовались, что лев освободился, и понадеялись, что его не найдут.

В свою очередь, мэр города Алессандро Грандо понадеялся, что случай со львом поможет изменить отношение к эксплуатации животных в цирках. К нему присоединились и местные зоозащитники, которые уже устроили перед цирком акцию протеста с призывом запретить использовать зверей в представлениях. Впрочем, руководству заведения пока грозит только судебный иск за недосмотр за львом, пишет La Repubblica.