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В Италии мужчина спас застрявшего на мелководье дельфина

Фото: Unsplash

Животное не могло вернуться в море из-за сильных волн.

В Италии мужчина по имени Нандо заметил дельфина, который застрял на мелководье среди скал. Нандо спустился к животному и помог выбраться в море. Это произошло вечером, когда местные жители гуляли вдоль берега.

Дельфин не мог самостоятельно вернуться в море из-за сильных волн. Мужчина несколько минут пытался подтолкнуть животное, а затем схватил его за хвост и помог уплыть в море. Свидетели этого поступка встретили Нандо аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в Таиланде посетитель купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море. Гость объяснил, что просто хотел поплавать с рыбой.

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