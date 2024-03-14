В Италии нашли «карманный компьютер» XI века

На астрономическом объекте есть надписи на двух языках — арабском и иврите.

В Италии нашли редкое астрономическое устройство XI века с надписями на арабском и иврите. Астролябию обнаружила историк Фредерика Джиганте, работая в музейных фондах, пишет сайт Кембриджского университета.

Что такое астролябия? Астролябия — старинный прибор для измерения углов. Их можно назвать первыми в мире «карманными компьютерами»: устройства представляли собой портативную двумерную модель Вселенной, помещавшуюся в руке пользователя и позволяющую рассчитывать время, расстояния, а также отображать положение звезд.

старинная астролябия из Вероны Фото: University of Cambridge

Прибор, найденный в Вероне, оказался уникальной находкой. Во всем мире их насчитывается несколько штук, и итальянский — самый древний, о котором сегодня известно.

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«Когда я осмотрела астролябию, то заметила, что она не только покрыта красиво выгравированными арабскими надписями, но и слабо заметными надписями на иврите. Я смогла разглядеть их только в ярком свете, льющемся из окна», — рассказала историк Джиганте.

Она назвала прибор «не просто невероятно редким объектом, но еще и мощным аргументом в пользу происходившего научного обмена между арабами, евреями и христианами на протяжении сотен лет».

Как показали исследования, астролябия могла быть изготовлена в Аль-Андалусе — регионе Испании, где в XI веке правили мусульмане. На поверхности прибора видны мусульманские молитвы и строки на иврите. Веронская астролябия имеет сходство с единственной сохранившейся византийской, созданной в 1062 году нашей эры, а также с самыми ранними европейскими астролябиями, изготовленными в Испании по образцу исламских.

«Этот объект — исламский, еврейский и европейский, эти культуры и влияния в данном случае нельзя разделить», — заключила Джиганте.