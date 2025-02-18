В Италии врача хотят уволить за спасение кошки

Он попал под следствие за то, что воспользовался больничным оборудованием для спасения пушистой «пациентки».

В Италии врач-рентгенолог вылечил кошку, упавшую с шестого этажа, и попал под следствие. Об этом пишет Oddity Central.

В конце января врач Джанлука Фанелли выпустил свою кошку Афину погулять, и она забралась на крышу дома. Прогуливаясь по краю, животное сорвалось вниз, упало на мостовую и получило серьезные травмы. У Афины оказался сломан позвоночник и оторвано легкое. В ветклинике сказали, что шансов на спасение кошки немного.

Тогда врач решил действовать сам. Он повез кошку в больницу, где работал: использовал аппарат КТ (предназначенный для людей), чтобы сделать снимки Афине, а затем установил ей дренажную трубку в грудную клетку, чтобы откачать жидкость. В итоге ему удалось спасти свою питомицу, о чем Фанелли рассказал в соцсетях. Он отметил, что в отделении не было пациентов, и реанимация проводилась в свободное время.

Однако посты итальянца вызвали не только одобрение, но и критику. Некоторых пользователей возмутило, что кошку оперировали в обычной больнице, а не в ветклинике. В итоге дирекция начала проверку в отношении врача, теперь его могут обвинить в растрате государственных средств и лишении пациентов базовых услуг клиники.

Узнав о сложностях мужа, жена Фанелли публично заступилась за него.

«Мой муж спас жизнь — точка! Делай добро не задумываясь о последствиях. Законы людей и законы Вселенной не всегда совпадают», — сказала она.