В Израиле ложка васаби «разбила» сердце женщине

60-летняя израильтянка случайно приняла «японский хрен» за авокадо во время празднования свадьбы. Последствия оказались для неё серьёзными.

Женщине, которая случайно проглотила порцию васаби размером с чайную ложку, диагностировали «синдром разбитого сердца» – то есть состояние, при котором наблюдается внезапное снижение сократимости миокарда.

Болезнь, официально имеющая название кардиомиопатия такоцубо (по аналогии с японским сосудом, используемым для ловли осьминогов, который визуально напоминает деформированной сердечный желудочек), может напоминать по симптомам сердечный приступ. Иногда она может быть вызвана сильным эмоциональным стрессом – отсюда и упоминание «разбитого сердца».

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По иронии судьбы, 60-летняя пациентка услышала подобный диагноз после посещения свадьбы в Израиле, где во время банкета случайно съела сразу горсть васаби, приняв его за авокадо. Практически сразу она почувствовала сильную боль в груди, отдающую в руки. Через несколько часов сильная боль утихла, и женщина осталась на торжестве, но на следующий день всё-таки обратилась к врачу: у неё не пркращались ноющая боль в груди, дискомфорт и общее чувство слабости.

Врачи обнаружили аномальную активность в левом желудочке пациентки (эта часть сердца играет важную роль «насоса»). Некоторые сегменты этой мышцы совсем перестали сокращаться, а сокращение в других частях было заметно снижено. Женщине выписали стероиды и лекарства для снижения артериального давления – на восстановление ей потребовался целый месяц.

Ранее исследователи наблюдали случаи, когда кардиомиопатия такоцубо была вызвана аллергическими реакциями на определенные продукты, но о том, что сердце может «разбить» васаби, они услышали впервые. Предполагается, что виноват в такой ситуации не столько сам растительный продукт (его, кстати, считают очень полезным и рекомендуют, например, для предотвращения развития раковых заболеваний), сколько его большое количество, проглоченное пациенткой слишком резко.