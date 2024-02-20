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В Израиле турист нашел древнюю печать в форме скарабея

Фото: Israel Antiquities Authority

Артефакт мог принадлежать ассирийскому чиновнику 2800 лет назад.

На севере Израиля 45-летний турист Эрез Абрамов нашел редкий артефакт — печать в форме скарабея, которая 2800 лет назад могла принадлежать некоему ассирийскому чиновнику. Абрамов обнаружил печать у подножия холма Тель-Рекеша — там находятся руины города Анаарата, который упоминается в Книге Иисуса Навина.

Находка, сделанная Абрамовым, может указывать на возможное присутствие в регионе асссрийских или вавилонских чиновников в VIII веке до нашей эры. Не исключено, что печатью пользовался некий чиновник почти 2800 лет назад. Между тем про сам артефакт известно, что размером он всего лишь с ноготь, а изготовлен из красновато-коричневого сердолика.

На одной стороне печати изображен жук скарабей — священное существо и символ очищения, а на другой — фигура мифического существа (грифона или крылатой лошади).

Как отмечают специалисты, открытие, сделанное Эрезом Абрамовым, дает определенное представление об ассирийской администрации, которая когда-то существовала в Израиле.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Израиле четыре хорошо сохранившихся римских меча возрастом 1900 лет.

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