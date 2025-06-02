В израильской пустыне раскопали удивительную византийскую мозаику

Ей около 1600 лет.

Причудливую и сложную византийскую мозаику, изображающую экзотических животных, натюрморты с фруктами и сцены из повседневной жизни, теперь может увидеть любой турист, который доберется до западной части пустыни Негев в Израиле.

Мозаика Беэр-Шема (Бирсама) датируется византийской эпохой (324–638 гг. нашей эры). Изначально она была частью монастырского комплекса, который существовал за счет производства вина.

Сложный рисунок мозаики состоит из 55 искусных медальонов, представляющих загадочных животных и мифологические сюжеты, а также сцены охоты или повседневной жизни.

Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority / Archaeology News

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По словам руководителя раскопок Шайке Лендера, мозаика была создана «настоящим художником», который смог сделать из россыпи цветных камней и стеклышек подробные красочные изображения.

Первоначально мозаика была обнаружена в 1990 году, но тогда археологи приняли решение «захоронить» находку, покрыв её защитным слоем, чтобы спасти от эрозии. Однако со временем состояние экспоната начало ухудшаться. В Управлении древностей Израиля решили раскопать и отреставрировать мозаику, а затем перенести её в штаб-квартиру регионального совета.

Теперь 1600-летняя мозаика является частью открытого археологического комплекса, который может посетить любой желающий. Мозаика считается одной из самых утонченных и красивых когда-либо обнаруженных в Израиле.

Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority / Archaeology News