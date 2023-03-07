В Кабардино-Балкарии внедорожник упал в горное озеро

Жертвами ЧП стали два человека.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находились шесть человек, упал в горное озеро Гижгит. По предварительным данным, причиной ЧП, произошедшего 6 марта, стали плохие погодные условия. В результате погибли два человека — одну из жертв нашли на скале, тело второго погибшего человека примерзло ко льду. Еще один пассажир внедорожника был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В сети появилось видео с места падения внедорожника: на кадрах виден обрыв высотой в 60 метров, с которого сорвалась машина, и замерзшие бирюзовые воды. Туристы, попавшие в аварию, ехали на экскурсию.

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Сотрудники регионального управления МЧС подтвердили факт ЧП и то, что в машине могли находиться шесть человек: двое из них погибли, один пострадал. На место событий выехали 22 спасателя — в том числе три водолаза — а также шесть единиц техники. К 17:00 6 марта поисково-спасательные работы на озере Гижгит были завершены.

Спасатели эвакуировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства происшествия устанавливается.

«Уважаемые жители и гости республики! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах», — призвали в МЧС Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что двое туристов заехали на машине на смотровую площадку в Пятигорске и случайно сорвались вниз. В автомобиле находилась семья из Брянской области — 59-летний мужчина и его 56-летняя жена. Тогда оба попали в больницу с травмами.