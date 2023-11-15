В каких регионах мира хуже всего с питьевой водой?

В печальном рейтинге ООН лидирует Южная Азия.

Организация Объединенных Наций сообщила, что все больше детей в Южной Азии страдают от острой нехватки воды, которая усугубляется последствиями изменения климата. С питьевой водой здесь дела обстоят хуже, чем где-либо еще в мире.

«Ошеломляющая цифра: 347 миллионов детей в возрасте до 18 лет испытывают острую или чрезвычайно высокую нехватку воды в Южной Азии, это самый высокий показатель среди всех регионов мира», – говорится в отчете Детского агентства ООН.

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В ООН напомнили, что в регионе, включающем Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, Непал, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку, проживает более четверти детей мира.

«Изменение климата нарушает погодные условия и количество осадков, что приводит к непредсказуемости доступности воды», – говорится в докладе ООН.

В докладе упоминается плохое качество воды, нехватка воды и неэффективное управление ресурсами, например, чрезмерная выкачка водоносных горизонтов, в то время как изменение климата уменьшает количество воды, пополняющей их.

«Когда деревенские колодцы пересыхают, страдают дома, медицинские центры и школы. Ожидается, что из-за все более непредсказуемого климата нехватка воды для детей в Южной Азии усугубится», – добавили в ЮНИСЕФ.

В прошлом году в Южной Азии 45 миллионов детей не имели доступа к базовым услугам питьевой воды – больше, чем в любом другом регионе, но в ЮНИСЕФ заявили, что услуги стараются оперативно расширять, и к 2030 году это число планируется сократить вдвое.

За Южной Азией в печальном рейтинге расположились Восточная и Южная Африка, где 130 миллионов детей подвергаются риску острой нехватки воды, говорится в докладе.