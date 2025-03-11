В какой европейской стране курят больше всего?

Самое большое число курильщиков проживает в Восточной Европе.

В то время как в России продолжается активная борьба с курением и вейпингом, статистика показывает, что в нашей стране ситуация с употреблением табака ещё не настолько плачевна, как в некоторых других европейских странах.

Самыми «курящими» государствами Европы остаются Сербия и Болгария. Масштабное исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2021 году показало, что 40% населених этих двух стран в возрасте 15 лет и старше употребляют табак. Судя по последним данным ВОЗ, за последние четыре года ситуация улучшилась незначительно.

Доля курильщиков в Сербии на 2025 год составляет 39%, в Болгарии 38,8%.

Из других «догоняющих» по курению европейских стран в этом году стоит выделить Хорватию (37,6%), Боснию и Герцеговину (35,2%), Андорру (36,4%), Кипр (35%) и Францию (34,6%). Причем во всех этих странах – кроме Хорватии — доля курильщиков за последние несколько лет немного снизилась. Предполагается, что с усилением антитабачных кампаний и прямыми ограничениями тренд продолжит идти на спад. Средний уровень употребления табачных изделий по региону составляет 26%.

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По последним данным процент любителей табака в России старше 15 лет составляет 28,9% – это ниже, чем в Латвии, Греции или Венгрии, где курят более 30% населения.

А вот мировым лидером по употреблению табака остается океанское карликовое государство Науру. Недавно мы рассказывали о его драматичной судьбе.